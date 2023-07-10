Експерти назвали найкращі та найгірші кольори автомобілів для перепродажу (фото)

Деякі кольори кузова можуть сильно вплинути на вартість автомобіля на вторинному ринку. Наприклад, золоті авто в середньому продаються на 25,9% дешевше від початкової ціни.

Експерти назвали найкращі та найгірші кольори кузова автомобілів для повторного продажу. В середньому вживане авто втрачає 22,5% своєї вартості через 3 роки. Про це розповіли на сайті iSeeCars.

Дослідження показало, що автомобілі з деякими кольорами кузова продаються на вторинному ринку швидше та за вищою ціною. З іншими кольорами відбувається зворотна ситуація.

За словами експертів, автомобілі з жовтим кольором кузова в середньому втрачають лише 13,5% своєї вартості. Водночас золоті авто продаються на 25,9% дешевше від початкової ціни.

Жовті автомобілі втрачають найменше від своєї вартості під час повторного продажу Фото: Collecting Cars

Наскільки сильно дешевшають автомобілі певних кольорів на вторинному ринку:

Жовті авто — 13,5%. Бежеві авто — 17,8%. Помаранчеві авто — 18,4%. Зелені авто — 19,2%. Червоні авто — 20,6%. Білі авто — 21,9%. Сині авто — 22,0%. Сірі авто — 22,5%. Фіолетові авто — 22,7%. Сріблясті авто — 23,2%. Чорні авто — 23,9%. Коричневі авто — 24,0%. Золоті авто — 25,9%.

Серед пікапів найвигіднішим кольором є бежевий, а серед седанів — коричневий. У сегменті мінівенів найдорожче продаються автомобілі зеленого кольору.

Раніше Фокус писав, яке місце всередині автомобіля є найнебезпечнішим у випадку ДТП.