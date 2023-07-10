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Експерти назвали найкращі та найгірші кольори автомобілів для перепродажу (фото)

Фото: Money Buzz! Europa | Автомобілі з жовтим кольором кузова в середньому втрачають 13,5% своєї вартості за перші три роки

Деякі кольори кузова можуть сильно вплинути на вартість автомобіля на вторинному ринку. Наприклад, золоті авто в середньому продаються на 25,9% дешевше від початкової ціни.

Експерти назвали найкращі та найгірші кольори кузова автомобілів для повторного продажу. В середньому вживане авто втрачає 22,5% своєї вартості через 3 роки. Про це розповіли на сайті iSeeCars.

Дослідження показало, що автомобілі з деякими кольорами кузова продаються на вторинному ринку швидше та за вищою ціною. З іншими кольорами відбувається зворотна ситуація.

За словами експертів, автомобілі з жовтим кольором кузова в середньому втрачають лише 13,5% своєї вартості. Водночас золоті авто продаються на 25,9% дешевше від початкової ціни.

Жовті автомобілі втрачають найменше від своєї вартості під час повторного продажу
Фото: Collecting Cars

Наскільки сильно дешевшають автомобілі певних кольорів на вторинному ринку:

  1. Жовті авто — 13,5%.
  2. Бежеві авто — 17,8%.
  3. Помаранчеві авто — 18,4%.
  4. Зелені авто — 19,2%.
  5. Червоні авто — 20,6%.
  6. Білі авто — 21,9%.
  7. Сині авто — 22,0%.
  8. Сірі авто — 22,5%.
  9. Фіолетові авто — 22,7%.
  10. Сріблясті авто — 23,2%.
  11. Чорні авто — 23,9%.
  12. Коричневі авто — 24,0%.
  13. Золоті авто — 25,9%.

Серед пікапів найвигіднішим кольором є бежевий, а серед седанів — коричневий. У сегменті мінівенів найдорожче продаються автомобілі зеленого кольору.

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