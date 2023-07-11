В Україні планують повернути "нульове розмитнення" авто для окремої категорії громадян

Законопроєкт покликаний допомогти захисникам отримати необхідний транспорт для військових частин. Проте військові не будуть звільнені від сплати акцизів і ПДВ.

У Верховній Раді України запропонували повернути пільгове розмитнення автомобілів. Воно буде доступне тільки для учасників бойових дій. Про це йдеться в законопроєкті №9209.

Законопроєкт дасть змогу позбавити учасників бойових дій від сплати мит під час імпорту автомобілів з інших країн. При цьому акциз і ПДВ зберігаються.

Пільгове розмитнення поширюватиметься тільки на автомобілі, які імпортуються для власних потреб учасниками бойових дій. Вони не зможуть ввозити без мита авто, щоб перепродавати їх в Україні.

Народний депутат Павло Бакунець наголосив, що ця ініціатива потрібна для того, щоб військові частини могли ввозити з інших країн автомобілі, які необхідні українським захисникам. Законопроєкт №9209 був зареєстрований у квітні 2023 року. Його ініціатором є нардеп Гривко Сергій Дмитрович.

Раніше Фокус повідомляв, що українець створив недорогий електричний позашляховик для ЗСУ.

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