Знаменитий британський автовиробник представив свій перший електромобіль (фото)

Caterham Project V отримав класичний дизайн і важить лише 1190 кг. Спорткар здатний розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 230 км/год.

Британський автовиробник Caterham показав свій перший спортивний електромобіль Project V. Автомобіль отримав стильний дизайн у ретростилі та вийшов дуже легким. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Caterham Project V був продемонстрований перед Фестивалем швидкості в Гудвуді. Це електричне купе, яке може дебютувати у 2025 або 2026 році.

Спорткар розроблений новим головним дизайнером Caterham Ентоні Джаннареллі. Дизайн новинки натхненний класичними британськими спортивними моделями минулого століття.

Спереду розташовані круглі фари, під якими знаходяться денні ходові вогні. Також автомобіль отримав компактну решітку радіатора.

Спереду розташована компактна решітка радіатора Фото: Caterham

Ззаду встановлено мінімалістичні ліхтарі та масивний дифузор. На кришці багажника розташований спойлер.

Задня частина спорткара отримала мінімалістичний дизайн Фото: Caterham

Новинка отримала 19-дюймові та 20-дюймові колісні диски спереду та ззаду відповідно. Вони взуті в шини Michelin Pilot Sport 4S.

В інтер'єрі встановлено великий дисплей інформаційно-розважальної системи. Панель приладів є цифровою, але виконана в класичному стилі.

Caterham Project V отримав цифрову панель приладів Фото: Caterham

Спорткар має три посадкові місця. Як опція буде доступна версія з чотирма сидіннями.

Caterham Project V оснащений електромотором потужністю 268 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 230 км/год.

Електромобіль отримав літій-іонний акумулятор місткістю 55 кВт⋅год. Запас ходу становить до 400 км на одному заряді за циклом WLTP. Автомобіль важить лише 1190 кг.

Вартість електрокара поки що тримають у секреті. Детальні характеристики та ціни стануть відомі пізніше.

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії презентували концептуальний електромобіль Nyobolt EV.