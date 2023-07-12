Yamaha представила унікальний мотоцикл ручної збірки (фото)

Кузов Yamaha MT-25 Blue Falcon збирається вручну та був розроблений з нуля. Мотоцикл оснащений 249-кубовим двоциліндровим двигуном потужністю 35 сил і здатний розганятися до 170 км/год.

Ательє Treasure Custom Garage представило унікальний мотоцикл Yamaha MT-25 Blue Falcon. Він зібраний вручну та має футуристичний дизайн. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Blue Falcon сильно відрізняється зовні від стандартного Yamaha MT-25. Тюнери створили оригінальний кузов з нуля.

Стандартні передні телескопічні вилки замінили на перевернуті. Задня підвіска залишилася без змін.

Також мотоцикл отримав поліпшену гальмівну систему. Вона включає збільшені гальмівні диски та більш продуктивні супорти.

Yamaha MT-25 Blue Falcon пофарбували в яскравий блакитний колір. Спереду з'явилася нова оптика з двома світловими елементами.

Спереду з'явилися нові фари Фото: Treasure Custom Garage

Вихлопну систему також було модернізовано. Фахівці оснастили мотоцикл вихлопними патрубками Akrapovic.

Мотоцикл отримав вихлопні патрубки Akrapovic Фото: Treasure Custom Garage

Щоб Yamaha MT-25 Blue Falcon був більш стабільним на дорозі, його колеса взули в шини Michelin Pilot Sport. Вони забезпечують більше зчеплення з дорогою.

Мотоцикл оснащений 249-кубовим двоциліндровим двигуном потужністю 35 к.с. Максимальна швидкість становить 170 км/год.

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