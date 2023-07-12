Із конструктора Lego побудували автомобільний двигун (відео)

Копія двигуна важить близько 18 кг і досягає в довжину 1220 мм. У 2023 році конструкція отримала нагороду в категорії "Найкраща механіка" на виставці Lego Brickworld Chicago.

Умілець побудував із конструктора Lego репліку 7,4-літрового двигуна V8 Chevrolet. Механізми працюють за допомогою 8-бітного комп'ютера Lazer 128 1980-х років. Відео опублікували на YouTube-каналі TechnicallyEvan.

Двигун у 2022 році створив умілець Еван Кобленц. Чоловік поділився, що процес збірки зайняв кілька років, а під час пандемії коронавірусу в нього було багато вільного часу.

Конструкція складається з кількох тисяч деталей Lego. Довжина двигуна та трансмісії становить близько 1220 мм.

Двигун має рухомі розподільний вал і поршні. Усередині встановлені світлові елементи, які імітують запалювання свічки запалювання.

У 2022 році двигун відвідав виставку Lego Brickworld Chicago. Там творіння номінували на перемогу в категорії "Найкраща механіка".

Через рік двигун отримав чотириступінчасту коробку передач зі зчепленням і знову з'явився на виставці Brickworld Chicago. Цього разу він здобув перемогу.

Раніше Фокус писав, що з конструктора Lego зібрали копію електромобіля Kia EV6 у натуральну величину.