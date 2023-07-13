Porsche представили яскравий одномісний спорткар у ретростилі (фото)

Концепт-кар Porsche Vision 357 Speedster натхненний моделлю 356, яка випускалася з 1948 по 1965 рік. Автомобіль оснащений 500-сильним двигуном від Porsche 718 Cayman GT4 RS.

Porsche представили незвичайний одномісний спорткар з відкритим верхом Vision 357 Speedster. Новинка приурочена до 30-річчя Фестивалю швидкості в Гудвуді. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Porsche Vision 357 Speedster є другою варіацією однойменного концепт-кара, який був показаний у січні цього року. Ця версія відрізняється відсутністю даху.

Концепт-кар натхненний першим автомобілем Porsche — моделлю 356, яка випускалася з 1948 по 1965 рік. Спорткар не надійде в серійне виробництво, але демонструє напрямок майбутніх спортивних автомобілів німецького бренду.

Спереду розташоване низьке лобове скло. Автомобіль пофарбований у поєднання кольорів Marble Grey і Grivelo Grey Metallic з контрастними елементами кольору Miami Blue.

Porsche Vision 357 Speedster пофарбований у поєднання кольорів Marble Grey і Grivelo Grey Metallic Фото: Porsche

Замість традиційних бічних дзеркал заднього огляду встановлено камери. Також спереду та ззаду немає звичної оптики.

Ще однією особливістю концепт-кара є 20-дюймові колісні диски з магнієвого сплаву з ковпаками з вуглецевого волокна. Їхній дизайн натхненний колесами оригінальних Porsche 356 A і 356 B.

В інтер'єрі є тільки одне посадкове місце з ківшеподібним сидінням з вуглецевого волокна. Приладова панель має прозору поверхню.

Приладова панель має прозору поверхню Фото: Porsche

Porsche Vision 357 Speedster оснащений 4,0-літровим опозитним двигуном від Porsche 718 Cayman GT4 RS потужністю 500 к.с. і 449 Нм крутного моменту. Вага спорткара становить трохи більше ніж 1000 кг.

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