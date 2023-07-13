Hyundai готує інноваційний "пішохідний" автомобіль (фото)

Автомобіль може використовуватися в пошуково-рятувальних операціях або для виконання інших завдань. Конструкція авто передбачає чотири "ноги" з колесами, які роблять його дуже мобільним.

Hyundai розробляють незвичайний "пішохідний" автомобіль Ultimate Mobility Vehicle. Він зможе проїхати там, де не здатне будь-яке інше авто. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

У Німецькому відомстві з патентів і товарних знаків виявили заявку, в якій описано принцип роботи Ultimate Mobility Vehicle. Він оснащений комбінацією традиційних коліс і "ніг", які забезпечують більшу маневреність.

Ultimate Mobility Vehicle має чотири "ноги" Фото: WIPO

У конструкції авто передбачено чотири блоки "колесо-нога", які працюють спільно для забезпечення пересування. Автомобіль може використовуватися в "пошуково-рятувальних" операціях або для виконання інших завдань.

Колеса можуть повертатися на 180 градусів Фото: WIPO

У режимі "ходьби" авто може долати складні ділянки місцевості та круті підйоми. Транспортний засіб навіть зможе стрибати через прірви.

Також Ultimate Mobility Vehicle здатний рухатися боком. Це розумний транспортний засіб з інноваційними інженерними рішеннями.

Колеса зможуть повертатися на 180 градусів, даючи змогу авто вивільнитися під час блокування та в режимі "ходьби". Такий транспортний засіб буде повністю або частково автономним.

У стандартному режимі Ultimate Mobility Vehicle їздитиме дорогами як звичайний автомобіль. Тільки за необхідності він активуватиме свої "ноги".

Ultimate Mobility Vehicle у стандартному режимі їздитиме як звичайний автомобіль Фото: WIPO

Раніше Фокус розповів, що у Ford запатентували унікальні колісні диски, розроблені спеціально для безповітряних шин.