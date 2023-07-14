Культова капсула часу: виявлено 26-річний фургон Volkswagen майже без пробігу (фото)

Volkswagen Type 2 Kombi має чудовий стан і не потребує ремонту. Фургон оснащений малопотужним опозитним двигуном з повітряним охолодженням.

На аукціон Bring a Trailer виставили фургон Volkswagen Type 2 Kombi (Transporter T2) 1997 року випуску. Пробіг автомобіля становить лише 914 км. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Виставлений на аукціон Volkswagen Type 2 Kombi було випущено для бразильського ринку, а купив його нинішній власник у 2021 році. Ще через рік він імпортував автомобіль у США.

Volkswagen Type 2 Kombi був випущений для бразильського ринку Фото: Bring a Trailer

Раритетний фургон пофарбований у білий колір, а також має пофарбовані бампери. Зовнішній вигляд доповнюють 14-дюймові сталеві диски, які взуті в шини Firestone GV-2000.

На авто встановлено 14-дюймові колісні диски Фото: Bring a Trailer

Автомобіль отримав передні дискові гальма та розсувні бічні двері. Він чудово зберігся та не потребує ремонту.

В інтер'єрі є дев'ять посадкових місць. Сидіння виготовлені зі шкіри та тканини сірого кольору.

Сидіння виготовлені зі шкіри та тканини Фото: Bring a Trailer

Volkswagen Type 2 Kombi оснащений 1,6-літровим опозитним двигуном потужністю 48 к.с. Він працює в парі з чотириступінчастою механічною коробкою передач.

Торги за фургон закінчуються вже 15 липня. Наразі максимальна ставка за лот становить 17 750 доларів.

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