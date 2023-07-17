На продаж виставили дуже рідкісний німецький спорткар 80-х на базі Opel (фото)

Спорткар заснований на представницькому седані Opel Senator, а його екстер'єр розробив італійський дизайнер. Під капотом розташований 177-сильний двигун, а розгін від 0 до 100 км/год займає 10,1 секунди.

У США на аукціон Cars & Bids виставили рідкісний німецький спорткар Bitter SC 1985 року випуску. Загалом було випущено 461 таке купе. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Bitter SC створив німецький перегонник Еріх Біттер. Модель випускалася з 1980 по 1986 рік і була заснована на представницькому седані Opel Senator.

Спереду розташовані приховані фари та компактна решітка радіатора. Кузов автомобіля пофарбований у червоний колір.

Передні фари підіймаються тільки при активації Фото: Cars and Bids

Ззаду розміщені компактні ліхтарі та пластиковий бампер. Під ним знаходяться подвійні вихлопні патрубки.

Автомобіль отримав модифіковані вихлопні патрубки Фото: Cars and Bids

Інтер'єр спорткара виконаний з білої шкіри. Усередині також присутнє оздоблення з темного дерева.

Інтер'єр спорткара виконаний зі світлої шкіри та дерева Фото: Cars and Bids

Під капотом розташований 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун потужністю 177 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Розгін від 0 до 100 км/год займає 10,1 секунди.

Пробіг Bitter SC становить лише 54 556 км. Купе чудово збереглося та не потребує ремонту.

Торги за рідкісний спорткар закінчуються вже за добу. Наразі максимальна ставка за лот становить 11 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон виставили спорткар Ford Mustang Saleen SSC 1989 року.