Популярний кросовер Toyota RAV4 відкликають через заводський дефект

Дефект призводить до того, що на гібридних кросоверах відбувається замикання. Toyota вже намагалася вирішити проблему, але спроба виявилася невдалою.

У США відкликають гібридні кросовери Toyota RAV4 Prime і Lexus NX450h+. На цих моделях може виникнути коротке замикання під час експлуатації. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Toyota дізналася про проблему з кросоверами ще в червні 2021 року. Тоді з'явився перший звіт, у якому на одному з автомобілів виявили несправний пластиковий канал охолодження на DC/DC перетворювачі.

Постачанням перетворювача займається компанія Denso. Тоді постачальник виявив пошкоджений модуль випрямлення електричного струму всередині перетворювача постійного струму, але не зміг визначити основну причину цієї проблеми.

Дефект призводить до того, що на гібридних кросоверах відбувається замикання. Через це може виникнути пожежа.

Toyota доручила змінити модуль випрямляча так, щоб виключити ймовірність короткого замикання. Проте це не допомогло повністю розв'язати проблему.

Lexus NX450h+ став ще однією моделлю з таким дефектом Фото: Lexus

У 2023 році на Toyota RAV4 Prime і Lexus NX450h+ у DC/DC перетворювачі знову виникало коротке замикання. Тепер виробник збирається відкликати 43 442 автомобілі.

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Відкликанню підлягають Toyota RAV4 Prime, випущені з 25 листопада 2019 року по 27 травня 2022 року, а також Lexus NX450h+, випущені з 7 квітня 2021 року по 27 травня 2022 року. Ремонт буде проведено коштом виробника.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota відкликає близько 594 000 автомобілів через заводський дефект.