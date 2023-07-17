Не впізнати: розсекречено новий Hyundai Santa Fe 2024 (фото)

Новий Hyundai Santa Fe 2024 кардинально змінився зовні та всередині. Кросовер оснастять потужним 2,5-літровим турбомотором.

Опубліковано перші офіційні фото Hyundai Santa Fe п'ятого покоління. Сімейний кросовер офіційно презентують у серпні. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Кросовер дещо підріс у розмірах Фото: Hyundai

Новий Hyundai Santa Fe підріс у розмірах, змінився до невпізнання і став брутальнішим на вигляд. У дизайні тепер переважають кути, у авто високий капот, виражені колісні арки і вертикальні задні стійки. Також звертають на себе увагу фари з Н-подібними ходовими вогнями і діодне підсвічування решітки радіатора.

Кросовер дебютує з 2,5-літровим турбомотором Фото: Hyundai

Салон Hyundai Santa Fe також зазнав великих змін. На передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплея, а перемикачі аудіо та клімату стали сенсорними.

Передні сидіння розділені високою "двоповерховою" консоллю. Відомо, що в оздобленні активно використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки, а топова версія отримає шкіру Nappa.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Santa Fe 2024 поки що тримаються в секреті, хоча на фото видно написи 2.5T на кузові. Це означає, що кросовер отримає 2,5-літрову 304-сильну турбочетвірку. Також у лінійці буде гібридна модифікація.

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