Нові Skoda Scala та Kamiq 2024 розсекретили до презентації (фото)

Skoda Scala та Kamiq мають великий попит на європейському ринку. Моделі стануть сучаснішими, а їхня моторна гамма скоротиться шляхом відмови від дизельних двигунів.

Skoda показала оновлені хетчбек Scala та кросовер Kamiq 2024 модельного року. Публічна прем'єра відбудеться вже 1 серпня. Про це повідомили на сайті Motor1.

Skoda Scala та Kamiq випускаються з 2019 року. Через чотири роки моделі отримають планове оновлення.

Оновлену Skoda Scala оснастять новими задніми ліхтарями Фото: Skoda

Обидві моделі залишаться впізнаваними, але отримають кілька змін в екстер'єрі. Вони стосуються нових бамперів, колісних дисків і тонших фар.

В інтер'єрі не очікується великих змін. Найімовірніше, буде розширено список оснащення моделей.

Skoda Kamiq отримає нові бампери та змінені фари Фото: Skoda Задні ліхтарі отримають нову графіку Фото: Skoda

Skoda Kamiq була другою найбільш продаваною моделлю бренду у 2022 році після Octavia. Загалом за рік було продано 96 300 таких авто. За цей період було продано 39 500 екземплярів хетчбека Scala.

Моторна гамма Skoda Kamiq і Scala може бути скорочена шляхом відмови від дизельних двигунів. Проте клієнти зможуть замовити автомобілі з 1,0- або 1,5-літровими бензиновими двигунами. Вони працюють у парі із шестиступінчастою механічною або семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Раніше Фокус писав, що Skoda готується радикально оновити модель Octavia п'ятого покоління.