Бюджетний китайський електрокросовер впорався зі складним тестом на керованість (відео)

Dongfeng Seres 3 є одним з найдешевших електрокросоверів у Європі. Модель змогла проїхати смугу перешкод на необхідній швидкості.

Експерти перевірили керованість китайського електричного кросовера Dongfeng Seres 3 у лосиному тесті. Модель продемонструвала задовільний результат у цьому складному випробуванні. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Dongfeng Seres 3 є одним з найдешевших електрокросоверів у Європі. Початкова ціна становить трохи менше ніж 30 000 доларів.

Випробування проходив Dongfeng Seres 3 у версії Premium. Кросовер оснащений електромотором потужністю 163 к.с. і 300 Нм крутного моменту. Запас ходу становить до 380 км на одному заряді.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Автомобілю необхідно маневрувати на швидкості від 72 км/год, щоб успішно впоратися з випробуванням.

Dongfeng Seres 3 проходив лосиний тест з повною масою, яка становить 2065 кг. Так умови випробування наближаються до реальних.

Водій не зміг проїхати смугу перешкод на швидкості понад 72 км/год. На вищій швидкості автомобіль втрачав керування. Проте цього виявилося достатньо, щоб впоратися з лосиним тестом.

Раніше Фокус розповів, що експерти перевірили керованість позашляхового універсала Skoda Octavia Scout у лосиному тесті.