Land Rover готують брутального конкурента зарядженому Гелендвагену (фото)

Land Rover Defender SVX може дебютувати вже наприкінці 2023 року. Найімовірніше, під капотом буде розташований новий 4,4-літровий двигун V8 від BMW потужністю близько 600 сил.

На перегоновому треку Нюрбургринг помітили новий заряджений Land Rover Defender SVX. Це буде найшвидша версія моделі в історії. Про це розповіли на сайті Motor1.

Прототип прикритий камуфляжем, але вже помітно багато відмінностей від стандартного Land Rover Defender. Заряджений позашляховик отримає новий кузовний обвіс із розширеними колісними арками.

Land Rover Defender SVX вирізняється розширеними колісними арками Фото: Motor1.com

Ззаду розміщені чотири вихлопні патрубки та запасне колесо. Новинка може скласти конкуренцію популярному Mercedes-AMG G63.

Ззаду розміщені чотири вихлопні патрубки Фото: Motor1.com

Найпомітніша відмінність Land Rover Defender SVX від інших версій моделі знаходиться під капотом. Позашляховик оснастять 4,4-літровим турбованим двигуном V8 від BMW потужністю близько 600 к.с.

Також Land Rover Defender SVX отримає модернізовану підвіску, яка дасть змогу поліпшити його керованість. Проте позашляховик залишиться придатним для використання на бездоріжжі.

Дата дебюту Land Rover Defender SVX поки що не оголошена. Очікується, що вартість моделі становитиме понад 150 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Land Rover представили оновлений кросовер Discovery Sport.