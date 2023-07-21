Британці представили незвичайний триколісний спорткар у ретростилі (фото)

Morgan Super 3 Malle Rally Special доступний за ціною 70 730 доларів. Спорткар оснащений 118-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 7 секунд.

Британський бренд Morgan представив спорткар Super 3 Malle Rally Special. Він був розроблений спільно з виробником аксесуарів Malle London. Про це повідомили на сайті PistonHeads.

У Morgan заявили, що Malle Rally Special є "втіленням ескапізму Super 3". Спеціальна версія спорткара вирізняється наявністю навігаційної системи Beeline, відділенням для зберігання речей і задньої багажної полиці.

Morgan Super 3 Malle Rally Special отримав розширений список оснащення Фото: Morgan

Разом з автомобілем покупці отримують водонепроникну куртку та брезентовий кошик для речей. Модель запропонують із жовтим, червоним або чорним кольорами кузова. Усі вони будуть доповнені малюнками гірської дороги Малле у Великій Британії з перегоновим номером.

На кузові зображена гірська дорога Малле у Великій Британії Фото: Morgan

"Від самого початку процесу проєктування Super 3 ми припускали, що автомобіль вирушить у неймовірні пригоди по всьому світу", — сказав головний дизайнер Morgan Джонатан Веллс.

Ззаду є зовнішній багажник Фото: Morgan

Також покупці зможуть отримати доступ до ралі Malle Rally. Вони проводяться в кількох точках світу, включно з Великою Британією та іншими європейськими країнами.

Morgan Super 3 оснащений 1,5-літровим двигуном Ford потужністю 118 к.с. і 150 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7 секунд, а максимальна швидкість становить 209 км/год.

Вартість Morgan Super 3 Malle Rally Special доступна за ціною 70 730 доларів. Загалом буде випущено близько 50 таких авто.

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