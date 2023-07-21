Новий британський електромобіль випередив седан Audi за $120 000 на прямій (відео)

Попри те, що MG 4 XPower коштує набагато дешевше за Audi e-tron GT, електромобіль анітрохи не поступається у швидкості дорожчій моделі. Новітній електричний хетчбек набирає першу сотню всього за 3,8 секунди.

Експерти влаштували драг-рейсинг між новітнім електромобілем MG 4 XPower і Audi e-tron GT. Цікаво те, що новинка виявилася швидшою за свого дорожчого конкурента. Відео опублікували на YouTube-каналі What Car?

MG 4 XPower є топовою версією недорогого електричного хетчбека. Новинка оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 435 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,8 секунди.

Audi e-tron GT приводять у рух два електромотори потужністю 530 к.с. і 640 Нм крутного моменту. Електромобіль здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,1 секунди.

Вартість MG 4 XPower становить від 49 290 доларів. Audi e-tron GT набагато дорожчий — він обійдеться щонайменше у 86 640 доларів. У заїзді брала участь модель вартістю близько 120 000 доларів.

У першому заїзді з місця MG 4 XPower стартував краще, ніж Audi e-tron GT. Це дозволило британському електромобілю прийти до фінішу першим.

Два інших заїзди довели перевагу MG 4 XPower над Audi e-tron GT на прямій. Тепер немає жодних сумнівів у тому, що цей заряджений електрокар справді швидкий.

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