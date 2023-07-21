Американці представили незвичайний триколісний електричний самокат для міста (відео)

X-OTO доступний у США за ціною від 7 499 доларів. Триколісний електросамокат здатний розганятися до 72 км/год і проїжджати до 145 км на одному заряді.

У США представили електричний триколісний самокат X-OTO. Для того, щоб керувати ним, не потрібне водійське посвідчення. Про це розповіли на сайті RideApart.

Електросамокат отримав мінімалістичний дизайн. Спереду розташована світлодіодна фара та два бічних дзеркала заднього огляду.

X-OTO отримав мінімалістичний дизайн Фото: X-OTO

X-OTO має запатентовану підвіску, яка дає змогу нахиляти його корпус під час руху як мотоцикл. Це дозволяє повертати набагато ефективніше.

Самокат X-OTO отримав запатентовану підвіску Фото: X-OTO

Цікаво те, що цей електросамокат є передньопривідним. Електромотор встановлений спереду та забезпечує близько 5,3 к.с. потужності. Це дає змогу розвивати швидкість до 72 км/год.

X-OTO оснащений двома знімними батареями загальною місткістю 4,3 кВт⋅год. Запас ходу становить до 145 км на одному заряді.

Вартість електросамоката становить 7 499 доларів. Він доступний у трьох кольорах кузова: блакитний, зелений і чорний. Замовити його можна на офіційному сайті виробника.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія McLaren Applied представила електричний самокат Lavoie Series 1 за 2400 доларів.