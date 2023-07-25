Американець купив новий електромобіль Tesla всього за $13 620: як йому це вдалося

Чоловік скористався унікальною комбінацією державних і місцевих знижок. Така хитрість дозволила йому заощадити 23 500 доларів на покупці.

У Каліфорнії чоловік, на ім'я Зоар купив новий електромобіль Tesla Model 3 за 13 620 доларів. При цьому вартість такої моделі становить 37 120 доларів. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Чоловік поділився, що йому вдалося купити електрокар майже втричі дешевше за оголошену вартість завдяки унікальній комбінації державних і місцевих знижок. Цікаво те, що така покупка вважається легальною.

Електромобіль перебував в інвентарі Tesla, що дало змогу знизити його ціну на 4120 доларів. Ще по 4000 доларів вдалося заощадити на програмах заохочення електромобілів від Central Coast Community і від Monterey Bay Air Resources District.

Через фінансові проблеми, з якими торік зіткнувся Зоар, він отримав право на найвищі знижки в кожній програмі, доступній для людей з низьким доходом. Однак його дохід збільшився, тому у 2023 році в нього покращився кредитний рейтинг. Це дозволило отримати федеральний кредит на електромобіль у розмірі 7500 доларів.

Електромобіль пофарбований у сірий колір Midnight Silver Metallic і має білий інтер'єр. На авто встановлено 18-дюймові колісні диски Aero з всесезонними шинами. Також Зоар отримав безплатну тримісячну підписку на автопілот FSD.

Чоловікові довелося заплатити 1390 доларів за доставку і податок за ставкою 9,25%, який становить 3515 доларів. У підсумку Tesla Model 3 обійшлася йому в 18 525 доларів.

Раніше Фокус розповів, що американський журналіст і біограф Волтер Айзексон опублікував ранні ескізи пікапа Tesla Cybertruck.