Нічийні раритети: виявлено покинуту колекцію старовинних Chevrolet Corvette (відео)

У колекції зібрані вінтажні Chevrolet Corvette перших двох поколінь. Усі спорткари потребують реставрації, а у деяких авто відсутні двигуни.

У США виявили колекцію рідкісних Chevrolet Corvette 60-х років. Вінтажні спорткари простояли покинутими понад 40 років. Автомобілям присвятили відео на Youtube-каналі Colture.

Chevrolet Corvette Stingray 1966 року Фото: скриншот / YouTube

Старовинні авто зберігаються на території покинутого будинку. Дві машини залишили в сараї, ще кілька — стоять просто просто неба. Стан Chevrolet Corvette залишає бажати кращого.

Chevrolet Corvette Stingray оснащений знімним дахом Фото: скриншот / YouTube

Спорткари вкриті шаром пилу і бруду, а у деяких відсутні двигуни. Усі автомобілі потребують реставрації. На щастя, у Corvette пластиковий кузов, тому він не схильний до корозії.

На відео можна ідентифікувати кілька Chevrolet Corvette першого покоління, серед яких є 4,7-літрові кабріолети зі знімним жорстким верхом 1958 року і гоночна модель 1962 року з 5,4-літровим V8.

Також виявлено один кабріолет Chevrolet Corvette Stingray 1966 року, також оснащений 5,4-літровим мотором і знімним пластиковим дахом.

Два автомобілі відмили, завантажили на евакуатори і відправили на реставрацію. Цілком можливо, що пізніше заберуть і інші Chevrolet Corvette.

Раніше Фокус розповідав про ще одну колекцію старовинних Chevrolet Corvette, причому ці авто збереглися набагато краще.

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