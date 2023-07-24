У Фінляндії створили незвичайний 18-колісний всюдихід для бездоріжжя (відео)

Всюдихід отримав запатентовану підвіску, в якій кожне колесо має свою систему підвіски. Він легко справляється з перешкодами на великій швидкості.

Фінляндський стартап 18 Wheels створив прототип незвичайного 18-колісного всюдихода. Він здатний м'яко переміщатися нерівною поверхнею. Відео опублікували на YouTube-каналі Your Future Car.

Всюдихід отримав запатентовану підвіску, в якій кожне колесо має свою систему підвіски. У них вбудовані електромотори, які працюють незалежно один від одного.

18 Wheels поки що створили тільки один робочий прототип. Проте його випробування показали, що всюдихід легко справляється з перешкодами на великій швидкості.

"Наш всюдихід здатний долати великі перешкоди на високій швидкості. Я маю на увазі каміння висотою до 35 сантиметрів, повалені дерева, бордюри та навіть сходи. Наш всюдихід може проїжджати по сходах. Насмілюся сказати, що жоден інший транспортний засіб на цій планеті не може цього зробити", — сказав винахідник і засновник 18 Wheels Ельдар Алієв.

Алієв пояснив, що колеса цього всюдихода дуже легкі. Завдяки цьому при зіткненні з перешкодою водій майже не відчуває удару.

Також 18-колісний всюдихід не застрягне на м'якому ґрунті. Він досить легкий, щоб проїхати майже де завгодно.

Зараз 18 Wheels шукають інвесторів, щоб завершити роботу над прототипом. Очікується, що серійна модель буде представлена до кінця 2023 року.

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