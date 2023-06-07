Українські всюдиходи "Богун" рятують постраждалих від повені на Херсонщині (відео)

Всюдихід "Богун" здатний пересуватися болотистою місцевістю і може пливти по воді. Незважаючи на компактні розміри, він може помістити до 6 осіб.

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Українські всюдиходи "Богун" прийшли на допомогу постраждалим від повені в Херсонській області, що розпочався після підриву Каховської ГЕС. Рятувальники ДСНС використали їх для евакуації мешканців Херсонської області. Про це повідомляється на сторінці ДСНС у Facebook.

Всюдиходи "Богун" пристосовані для використання в умовах паводку. Вони створені для пересування болотом, а також можуть плавати.

"Богун" здатний пересуватися по воді зі швидкістю 6 км/год Фото: ДСНС України

Для ДСНС "Богун" укомплектована лебідкою, бензопилами, шанцевим інструментом, а також медичним обладнанням, навігаційною системою та засобами зв'язку.

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Підрив Каховської ГЕС – не перша катастрофа, при ліквідації наслідків якої використовуються всюдиходи "Богун". У ДСНС експлуатують їх з 2020 року і вони неодноразово рятували постраждалих під час повеней. Нещодавно "Богун" випробував міністр оборони Олексій Резніков.

Всюдиходи "Богун" активно експлуатуються ДСНС Фото: ДСНС України

Український всюдихід "Богун" — особливості та характеристики

Снігоболотохід "Богун" — модифікація знаменитого українського всюдихода Sherp. Він сягає 3,4 м завдовжки, але при цьому здатний вмістити до 6 осіб, також є можливість перевозити постраждалих на ношах.

Український всюдихід оснащений 1,5-літровим 44-сильним дизелем Kubota та 5-ступінчастою механічною КПП. Діаметр його коліс із шинами низького тиску досягає 160 см. "Богун" здатний розганятися до 40 км/год на суші та до 6 км/год на воді, а також буксирувати 2,4-тонний причіп. Палива вистачає на 15 годин роботи.

Раніше Фокус повідомляв, що українські всюдиходи Sherp почали випускати в Туреччині.

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