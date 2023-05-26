Данці б сказали — хюґе: Резніков обкатав всюдихід "Богун" і поділився враженнями (відео)

Глава Міноборони повідомив, що цей всюдихід може бути корисним і під час евакуації поранених, і у десантних операціях. Дві машини вже виконують бойові завдання на фронті.

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Міністр оборони України Олексій Резніков випробував український всюдихід "Богун" та поділився своїми враженнями. Зокрема, глава оборонного відомства зазначив, що ця машина, яка надійшла до підрозділів ЗСУ, є висококласним зразком подібної техніки. Про це Резніков написав 26 травня у Facebook, додавши відеоролик.

"Я вже говорив — завжди приємно випробовувати техніку, яка йде на фронт, а коли йдеться про техніку українського виробництва — це насолода! Данці б сказали — хюґе", — зазначив голова Міноборони.

За його словами, українським хлопцям, які захищають Україну, такий вид техніки стане в нагоді, оскільки всюдихід можна використовувати, наприклад, і під час евакуації поранених, і при висадженні десанту. Зокрема, "Богун" може брати участь в операціях на херсонському напрямку, зазначив міністр.

"Я думаю, що на Херсонських плавнях він принесе користі нашим бійцям, і негараздів не нашим", — сказав Резніков.

Також глава Міноборони уточнив, що дві машини вже виконують завдання на фронтах. Зокрема спеціально для десантників та штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, обладнавши місця для особового складу.

Підрозділи інших видів військ випробовують всюдихід, встановлюючи різного типу озброєння для використання у військових діях. Також є варіант для використання у медичних цілях. Загалом уже існують заявки на цю техніку від командирів різних підрозділів, додав міністр.

"Головна наша цінність — це життя та здоров’я наших людей. І ми маємо їх зберегти. Якісна зброя, якісна техніка — важливі для цього. Наші партнери нам допомагають і будуть з нами до перемоги. Але розвиток національного ВПК є одним з пріоритетних напрямків для нас ", — підсумував Резніков.

Раніше міністру оборони Олексію Резнікову було продемонстровано танк БМ "Оплот". З цієї нагоди голова Харківської ОДА Олег Синєгубов сказав, що техніка відповідає вимогам ЗСУ та здатна вирішувати складні завдання на полі бою.