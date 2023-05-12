БМ "Оплот" в строю: Резнікову показали український танк на одному з полігонів (фото)

Українській танк, який представили ще у 2009 році, так і не почав серійно надходити в армію. Під час візиту міністра оборони на Харківщину, делегації показали тестування БМ "Оплот".

Related video

Під час візиту міністра оборони Олексія Резнікова разом з військовими у Харківську область був продемонстрований танк БМ "Оплот". Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

11 травня Олексій Резніков разом з директором концерну "Укроборонпром" Юрієм Гусєвим та головою Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем відвідали українських військових на одному з полігонів у Харківській області. Під час візиту керівництво взяло участь у тестування танка БМ "Оплот".

БМ "Оплот" на одному з полігонів Фото: Олег Синєгубов/Facebook

"Переконалися, що техніка відповідає вимогам ЗСУ та здатна вирішувати складні задачі на полі бою", — підкреслюється у заяві Синєгубова.

На світлині БМ "Оплот" пофарбовано у темно-зелений колір. Тому є ймовірність, що танк перефарбували, бо раніше всі "Оплоти" були пофарбовані в піксель.

БМ "Оплот" — що відомо про танк

Український танк БМ "Оплот" розробили у Харківському конструкторському бюро машинобудування. Машина є глибокою модернізацією Т-84 "Оплот". Танк представили ще у 2009 році, відтоді машину прийняли на озброєння ЗСУ, однак для української армії виробили лише один БМ "Оплот" через постійне недофінансування. Для Таїланду побудовано 49 танків "Оплот-Т" контракт завершили у 2018 році з моменту підписання у 2011.

Після початку російсько-української війни у 2014 році також актуальним стало питання заміна російських деталей в українському танку. В Міноборони України заявляли про готовність придбати БМ "Оплот" лише після повного імпортозаміщення.

Фото: телеграм-канал NMFTE БМ "Оплот". Світлина зроблена після початку повномасштабного вторгнення

З початком повномасштабного вторгнення відомостей про застосування БМ "Оплот" у бою немає. Кадри, які публікувалися в мережі, були тільки з ангарів. Однак не виключено, що машина брала участь у боєзіткненнях.

Нагадаємо, 30 травня 2022 року в мережі опублікували фото танка "Оплот" на сході України. Однак це був Т-84 "Оплот" зразка 2000 року.

19 жовтня 2021 року "Укрспецекспорт" відвантажив український "Оплот" у США. Контракт підписали ще у 2018 році.