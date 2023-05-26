Датчане бы сказали — хюгге: Резников обкатал вездеход "Богун" и поделился впечатлениями (видео)

Глава Минобороны сообщил, что этот вездеход может быть полезен и при эвакуации раненых, и в десантных операциях. Две машины уже выполняют боевые задачи на фронте.

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Министр обороны Украины Алексей Резников испытал украинский вездеход "Богун" и поделился своими впечатлениями. В частности глава оборонного ведомства отметил, что эта машина, которая поступила в подразделения ВСУ, является высококлассным образцом подобной техники. Об этом Резников написал 26 мая в Facebook, добавив видеоролик.

"Я уже говорил — всегда приятно испытывать технику, которая идет на фронт, а когда речь идет о технике украинского производства — это наслаждение! Датчане бы сказали — хюгге", — отметил глава Минобороны.

По его словам, украинским парням, которые защищают Украину, такой вид техники весьма пригодится, так как вездеход можно использовать, например, и во время эвакуации раненых, и при высадке десанта. В частности "Богун" может участвовать в операциях на херсонском направлении, отметил министр.

"Я думаю, что на Херсонских плавнях он принесет пользу нашим бойцам, и неприятности не нашим", — сказал Резников.

Также глава Минобороны уточнил, что две машины уже выполняют задачи на фронтах. В частности специально для десантников, штурмовиков сделан "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину как таковую, оборудовав места для личного состава.

Подразделения других видов войск испытывают вездеход, устанавливая различного типа вооружения для использования в военных действиях. Также есть вариант для использования в медицинских целях. В целом уже существуют заявки на данную технику от командиров различных подразделений, добавил министр.

"Главная наша ценность — это жизнь и здоровье наших людей. И мы должны их сохранить. Качественное оружие, качественная техника — важны для этого. Наши партнеры нам помогают и будут с нами до победы. Но развитие национального ВПК является одним из приоритетных направлений для нас", — подытожил Резников.

Ранее министру обороны Алексею Резникову был продемонстрирован танк БМ "Оплот". По этому случаю глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сказал, что техника отвечает требованиям ВСУ и способна решать сложные задачи на поле боя.