Унікальні італійські спорткари стали жертвами масштабної пожежі (відео)

Lancia Delta Evo-e RX — електрична версія знаменитої моделі початку 90-х, створена для сучасного ралі-кросу. Спорткар оснащений 671-сильною установкою.

Сильною пожежею відзначився етап чемпіонату з ралі-кросу в британському Лідден Хіллі. Вогонь знищив новітні гоночні Lancia Delta Evo-e RX. Відео інциденту з'явилося на сторінці _rallycross_ в Instagram.

Батарея одного з електрокарів Lancia Delta Evo-e RX загорілася під час підзарядки в боксах гоночної команди Special One Racing. Вогонь швидко перекинувся на другий спорткар, а також на вантажівку технічної допомоги.

Пожежники швидко прибули на місце інциденту, проте гасіння електрокарів виявилося дуже складним, тож автомобілі вигоріли вщент і не підлягають відновленню. Через пожежу перегони довелося скасувати.

Спортивний електромобіль Lancia Delta Evo-e RX створили у 2021 році спеціально для ралі-кросу. В основі авто лежить класична Lancia Delta Integrale початку 90-х. Хетчбек оснащений двома електромоторами із сумарною віддачею 671 к. с. і 880 Н∙м і здатний розігнатися до 100 км/год за 1,8 с.

За команду Special One Racing на Lancia Delta Evo-e RX виступають французькі гонщики — дев'ятикратний чемпіон світу з ралі Себастьян Леб і ветеран автоспорту Герлен Чічеріт.

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