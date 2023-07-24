Преміальний кросовер Mercedes взяв на буксир причіп із важким автобусом (фото)

Mercedes GL здатний буксирувати причіп вагою до 3,5 тонн. Кросовер використовували для перевезення мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

Розкішний кросовер Mercedes-Benz GL першого покоління оригінальним способом продемонстрував свої буксирувальні можливості. Авто потягнуло причіп із мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Про це повідомляє "Автоцентр".

Незвичайний автопоїзд помітили днями в Києві. Для кросовера важкий причіп не став проблемою — автомобіль буксирував його без особливих зусиль.

Mercedes GL здатний буксирувати 3,5-тонний причіп Фото: Mercedes-Benz

Слід зазначити, що порожній Mercedes Sprinter у виконанні з довгою колісною базою важить близько 2,5 тонн, та й сам причіп — це кілька сотень кілограмів.

Втім, Mercedes GL розрахований на буксирування 3,5-тонного причепа. Модель створювалася насамперед для північноамериканського ринку, а в США і Канаді кросовери і позашляховики нерідко купують, щоб буксирувати катер на причепі або будинок на колесах.

До того ж, конкретно це авто — версія Mercedes GL 500 з потужним і тяговитим 5,4-літровим V8 на 388 к. с. і 530 Н∙м. Кросовер здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 240 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві помітили розкішний варіант Mercedes Sprinter зі шкіряним салоном, мінібаром і електроприводом сидінь.

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