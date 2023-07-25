В Україні збільшилися продажі електромобілів: найпопулярніші моделі червня

В Україні набирають популярності електромобілі, які були ввезені з інших країн незалежними імпортерами. Загалом за червень купили на 13 електрокарів більше, ніж за травень.

За червень українці купили понад 600 повністю електричних автомобілів. Це рекордний показник продажів за 2023 рік. Про це розповіли на сайті AUTO.RIA.

Загалом за минулий місяць в Україні придбали майже 1,5 тисячі нових автомобілів. Порівняно з травнем 2023 року, кількість куплених електромобілів збільшилася на 13 авто.

Найчастіше українці купують нові електромобілі, які були ввезені з інших країн незалежними імпортерами. Більша частина цих авто була доставлена з Китаю.

Volkswagen ID.4 лідирує в сегменті нових електромобілів Фото: Volkswagen

Топ 19 найпопулярніших електромобілів в Україні:

Volkswagen ID.4 — 199 авто. Honda M-NV — 111 авто. Volkswagen ID.6 Crozz — 37 авто. Honda eNS1 — 27 авто. Audi Q8 e-tron — 18 авто. Hyundai Kona Electric — 17 авто. BMW iX — 16 авто. Mercedes-Benz EQS — 12 авто. Honda e:NP1 — 12 авто. Volkswagen ID.3 — 11 авто. Porsche Taycan — 7 авто. Hyundai Ioniq 6 — 7 авто. BYD Song Plus — 7 авто. MG Marvel R — 6 авто. MG 4 — 6 авто. BYD Yuan — 6 авто. Zeekr 001 — 5 авто. Mercedes-Benz EQA — 5 авто. Jaguar I-Pace — 5 авто.

Раніше Фокус писав, що в Україні за першу половину 2023 року юридичні особи зареєстрували 9,6 тисячі легкових автомобілів.