Прослужать довгі роки: названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
Ці 10 міських кросоверів рідко виходять з ладу та доставляють мало проблем своїм власникам. Експерти рекомендують ці моделі до покупки.
Українці активно імпортують вживані кросовери зі США. Експерти назвали 10 моделей у ціновому сегменті до $10 000, на які варто звернути увагу. Про це розповіли на сайті Atlantic Express Ukraine.
За словами експертів, ці 10 моделей зможуть прослужити ще довгі роки. Вони рідко виходять з ладу та доставляють мало проблем своїм власникам.
До рейтингу увійшли тільки кросовери зі США за ціною до $10 000. Серед них є не тільки американські авто, а і японські та корейські.
Топ 10 вживаних кросоверів зі США до $10 000:
10. Jeep Renegade
Jeep Renegade є практичним компактним кросовером для міста. Модель має багате оснащення, а у версії Trailhawk відмінно справляється з бездоріжжям.
9. Buick Encore
Buick Encore розділяє платформу з європейським Opel Mokka. Завдяки цьому власники кросовера не зазнаватимуть труднощів із пошуком запчастин.
8. Ford Escape
Ford Escape пропонує практичний інтер'єр і великий багажник. Модель також вирізняється приємною керованістю і комфортною підвіскою.
7. Chevrolet Trax
Chevrolet Trax має високий рівень безпеки. Ще однією особливістю кросовера є його надійність та просторий інтер'єр.
6. Mazda CX-3
Однією з головних переваг Mazda CX-3 є відточена керованість. Цей кросовер також пропонує комфортний інтер'єр і високий рівень безпеки.
5. Kia Soul
Kia Soul давно зарекомендувала себе як чудовий міський автомобіль. Цей кросовер має високий рівень надійності та недорогий в обслуговуванні.
4. Honda HR-V
У Honda HR-V є просторий інтер'єр і приємна керованість. Ще одним плюсом моделі є низька витрата палива.
3. Ford EcoSport
Ford EcoSport має безліч переваг. Головними з них є приємна керованість і низька витрата палива.
2. Mitsubishi Outlander Sport
На відміну від свого "старшого брата" Mitsubishi Outlander Sport має більш відточену керованість. Також кросовер виділяється низькою витратою палива.
1. Subaru Crosstrek/XV
Subaru Crosstrek так само гарний на бездоріжжі, як і в місті. Це практичний кросовер із багатим оснащенням і повним приводом.
Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найбільш ненадійні кросовери з пробігом у віці від 6 до 20 років.