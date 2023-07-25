Прослужать довгі роки: названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)

Ці 10 міських кросоверів рідко виходять з ладу та доставляють мало проблем своїм власникам. Експерти рекомендують ці моделі до покупки.

Українці активно імпортують вживані кросовери зі США. Експерти назвали 10 моделей у ціновому сегменті до $10 000, на які варто звернути увагу. Про це розповіли на сайті Atlantic Express Ukraine.

За словами експертів, ці 10 моделей зможуть прослужити ще довгі роки. Вони рідко виходять з ладу та доставляють мало проблем своїм власникам.

До рейтингу увійшли тільки кросовери зі США за ціною до $10 000. Серед них є не тільки американські авто, а і японські та корейські.

Топ 10 вживаних кросоверів зі США до $10 000:

10. Jeep Renegade

Jeep Renegade відмінно підходить для міста Фото: Stellantis

Jeep Renegade є практичним компактним кросовером для міста. Модель має багате оснащення, а у версії Trailhawk відмінно справляється з бездоріжжям.

9. Buick Encore

Buick Encore недорогий в обслуговуванні Фото: General Motors

Buick Encore розділяє платформу з європейським Opel Mokka. Завдяки цьому власники кросовера не зазнаватимуть труднощів із пошуком запчастин.

8. Ford Escape

Ford Escape дуже практичний всередині Фото: Ford

Ford Escape пропонує практичний інтер'єр і великий багажник. Модель також вирізняється приємною керованістю і комфортною підвіскою.

7. Chevrolet Trax

Chevrolet Trax має високий рівень надійності Фото: General Motors

Chevrolet Trax має високий рівень безпеки. Ще однією особливістю кросовера є його надійність та просторий інтер'єр.

6. Mazda CX-3

Mazda CX-3 має відточену керованість Фото: Mazda

Однією з головних переваг Mazda CX-3 є відточена керованість. Цей кросовер також пропонує комфортний інтер'єр і високий рівень безпеки.

5. Kia Soul

Kia Soul має високий рівень надійності Фото: Kia

Kia Soul давно зарекомендувала себе як чудовий міський автомобіль. Цей кросовер має високий рівень надійності та недорогий в обслуговуванні.

4. Honda HR-V

Honda HR-V має низьку витрату палива Фото: Honda

У Honda HR-V є просторий інтер'єр і приємна керованість. Ще одним плюсом моделі є низька витрата палива.

3. Ford EcoSport

Ford EcoSport має низьку витрату палива Фото: Ford

Ford EcoSport має безліч переваг. Головними з них є приємна керованість і низька витрата палива.

2. Mitsubishi Outlander Sport

Mitsubishi Outlander Sport відмінно підходить для міста Фото: Mitsubishi

На відміну від свого "старшого брата" Mitsubishi Outlander Sport має більш відточену керованість. Також кросовер виділяється низькою витратою палива.

1. Subaru Crosstrek/XV

Subaru XV має безліч переваг Фото: subaru

Subaru Crosstrek так само гарний на бездоріжжі, як і в місті. Це практичний кросовер із багатим оснащенням і повним приводом.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найбільш ненадійні кросовери з пробігом у віці від 6 до 20 років.