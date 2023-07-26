Назад у минуле: Ford представив недорогий кросовер у ретростилі (фото)

Ford Bronco Sport Free Wheeling можна впізнати за темно-сірим кольором кузова з декоративними смугами. Вартість такого кросовера становить 35 325 доларів.

У США надійшов у продаж новий Ford Bronco Sport 2024 модельного року у версії Free Wheeling. Ця модифікація відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Про це розповіли на сайті Car and Driver.

Ford Bronco Sport Free Wheeling можна впізнати за темно-сірим кольором кузова з декоративними смугами. Вони пофарбовані в червоний, помаранчевий і жовтий кольори.

Зовні Ford Bronco Sport Free Wheeling вирізняється декоративними смугами та новими колісними дисками Фото: Ford

Нові 17-дюймові колісні диски доповнені червоними акцентними елементами. Решітка радіатора пофарбована в сріблястий колір із назвою моделі.

В інтер'єрі з'явилися нові сидіння з червоно-жовтим градієнтом. Також на дверних панелях і на центральній консолі є червоні акцентні елементи.

Ford Bronco Sport Free Wheeling отримав унікальне оформлення сидінь Фото: Ford

Крім цього став доступний і опціональний пакет Black Appearance. Він забарвлює всі світлі елементи екстер'єру та колісні диски в чорний колір.

Пакет Black Appearance доступний для кросовера у версії Big Bend Фото: Ford

Пакет Black Appearance недоступний у поєднанні з версією Ford Bronco Sport Free Wheeling. Його можна замовити тільки для кросоверів у модифікації Big Bend.

Вартість Ford Bronco Sport Free Wheeling становить 35 325 доларів. Пакет Black Appearance доступний за 1750 доларів.

Ford Bronco Sport доступний з 1,5- або 2,0-літровим бензиновим двигуном на вибір потужністю 183 або 248 к.с., відповідно. Усі версії оснащені системою повного приводу.

Раніше Фокус писав, що новий Ford Bronco 2023 отримав нестандартну версію в стилі авто для Барбі.