Жук-трансформер: Volkswagen Beetle отримав дуже дивний тюнінг (фото)

Незвичайний Volkswagen New Beetle з футуристичним кузовним обвісом виставили на продаж. Вартість такого дивного авто становить 4500 доларів.

У США на продаж виставили незвичайний Volkswagen New Beetle 2000 року. Автомобіль отримав тюнінг у стилі трансформерів. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Volkswagen New Beetle отримав новий футуристичний обвіс, виготовлений на замовлення. Впізнати оригінальний автомобіль можна тільки за силуетом.

Спереду з'явилися нові L-подібні фари. У передній частині також можна помітити повітрозабірник і логотип автоботів (протагоністи вигаданого всесвіту трансформерів з однойменних коміксів, мультфільмів і фільмів).

Спереду встановлено нові фари Фото: Facebook

Ще однією відмінною рисою цього тюнінгпроєкту стали розширені колісні арки. Зовнішній вигляд доповнюють нові вузькі бічні дзеркала заднього огляду.

Автомобіль став помітно ширшим Фото: Facebook

Задні ліхтарі замінили на L-подібну оптику. По центру розташований вихлопний патрубок.

Інтер'єр авто також зазнав деяких доопрацювань. Він перебуває в незавершеному вигляді, але вже можна помітити нове кермо.

Салон авто перебуває в незавершеному вигляді Фото: Facebook

Автомобіль має пробіг 209 000 км. Він оснащений 1,8-літровим турбованим двигуном потужністю 180 к.с. і 235 Нм крутного моменту.

Вартість такого незвичайного Volkswagen New Beetle становить 4500 доларів. Він розташований у Чеширі, штат Коннектикут.

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