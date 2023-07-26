Потужні та економні: названо найкращі гібридні автомобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 сучасних гібридних авто, які пропонують низьку витрату палива та безліч інших плюсів. Ці моделі вигідно виділяються серед конкурентів.

Британські експерти назвали 10 найкращих гібридних автомобілів, які можна купити новими у 2023 році. Усі ці моделі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Гібриди є чудовим компромісом між традиційними автомобілями з ДВЗ та електромобілями. Окреме місце займають Plug-in моделі, які можуть проїхати десятки кілометрів виключно на електротязі.

На ринку нових автомобілів є безліч гібридних автомобілів, але вибрати відповідну модель не так і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.

Топ 10 найкращих гібридних автомобілів 2023 року:

10. Lexus RX 450h+

Lexus RX пропонує багате оснащення та потужний двигун Фото: Lexus

Lexus RX є надійним гібридним кросовером, який пропонує високий рівень комфорту. Це доволі швидкий автомобіль, який також підходить і для неспішних поїздок містом.

Плюси:

багате оснащення;

хороша шумоізоляція;

велика потужність.

Мінуси:

неприємна керованість;

висока вартість;

невеликий запас ходу на електротязі.

9. Kia Sportage 1.6T GDi PHEV

Гібридний Kia Sportage має практичний інтер'єр Фото: Kia

Гібридний кросовер Kia Sportage чудово підходить для великої родини. Всередині достатньо місця для пасажирів, а інтер'єр досить практичний.

Плюси:

відмінна вартість;

практичний інтер'єр;

місткий багажник.

Мінуси:

гучний двигун;

мало місця над головою на задньому ряду сидінь;

мало регулювань для сидінь.

8. Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV 4WD

Hyundai Santa Fe може проїхати 58 км на електротязі Фото: Hyundai

Гібридна версія Hyundai Santa Fe здатна проїхати до 58 км виключно на електротязі. Додайте до цього семимісний інтер'єр і ви отримаєте чудовий сімейний автомобіль.

Плюси:

є версії на сім посадкових місць;

багате оснащення;

розширена гарантія.

Мінуси:

малопотужні двигуни;

погана шумоізоляція;

висока вартість.

7. BMW 3 серії 330e

Гібридний BMW 3 Series пропонує приємну керованість Фото: BMW

BMW 330e підходить для тих водіїв, яким не потрібен кросовер. Цей автомобіль пропонує більш приємну керованість і відмінну динаміку.

Плюси:

приємна керованість;

зручна інформаційно-розважальна система;

великий вибір силових установок.

Мінуси:

жорстка підвіска;

не найкраще внутрішнє оздоблення;

незручне налаштування клімат-контролю.

6. Land Rover Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque комфортніший за своїх конкурентів Фото: Land Rover

Гібридна версія найкомпактнішого кросовера Land Rover пропонує високий рівень комфорту та нижчу витрату пального. Також радує розкішний інтер'єр моделі.

Плюси:

зручні сидіння;

багате оснащення;

повільне зниження вартості.

Мінуси:

малий багажник;

висока витрата палива;

низький рівень надійності.

5. Land Rover Range Rover Sport P460e

Range Rover Sport має великий запас ходу на електротязі Фото: Land Rover

Потужніший гібридний позашляховик Land Rover Range Rover Sport може проїхати до 120 км на електротязі. Цей автомобіль так само гарний у місті, як і на бездоріжжі.

Плюси:

багате оснащення;

відмінна прохідність;

великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

висока вартість;

неприємна керованість;

низький рівень надійності.

4. Audi A3 Sportback 40 TFSIe

Audi A3 пропонує приємну керованість Фото: Audi

Компактний гібридний хетчбек Audi A3 Sportback є одним із найкращих міських автомобілів преміумкласу. Також автомобіль пропонує приємну керованість і комфортну підвіску.

Плюси:

приємна керованість;

зручні сидіння;

потужний двигун.

Мінуси:

не найякісніший інтер'єр;

незручна інформаційно-розважальна система;

низький рівень надійності.

3. Mercedes-Benz C-Class C300e

Mercedes-Benz C300e має низьку витрату палива Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C300e попри компактні габарити, пропонує високий рівень комфорту. Запас ходу на електротязі становить майже 110 км.

Плюси:

великий запас ходу на електротязі;

низька витрата палива.

Мінуси:

неякісний інтер'єр;

неприємна керованість;

погана шумоізоляція.

2. Lexus NX 450h+

Lexus NX 450h+ виявився дуже надійним авто Фото: Lexus

Гібридний кросовер Lexus NX пропонує низьку витрату палива і високий рівень надійності. Ця модель чудово підходить для міських поїздок.

Плюси:

велика потужність;

високий рівень надійності;

великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

низька плавність роботи двигуна;

жорстка підвіска;

висока вартість.

1. Mercedes-Benz GLC 300e

Mercedes-Benz GLC здатний проїхати до 129 км на електротязі Фото: Mercedes-Benz

Гібридний кросовер Mercedes-Benz GLC 300e здатний проїхати до 129 км на електротязі. Також модель пропонує комфортний інтер'єр і потужний двигун.

Плюси:

багате оснащення;

великий запас ходу на електротязі;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

жорстка підвіска;

низька якість збірки;

ненадійний двигун.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі компактні автомобілі для міста.