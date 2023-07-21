Названо найкращі преміальні кросовери 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 преміальних кросоверів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Вони мають високий рівень практичності та комфорту.

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Британські експерти протестували десятки преміальних кросоверів. Вони виділили 10 моделей, які можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Попри кризу вартості життя, продажі розкішних кросоверів залишаються стабільними. Такі автомобілі приносять виробникам величезний прибуток.

На ринку нових автомобілів є безліч преміальних кросоверів, тому вибрати відповідну модель не так і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.

Важливо

Названо найкращі міські автомобілі 2023 року (фото)

Топ 10 найкращих преміальних кросоверів 2023 року:

10. Genesis GV80

Genesis GV80 є першою преміальною моделлю бренду в Європі Фото: Genesis

Genesis GV80 відчувається набагато дорожчим автомобілем, ніж він є насправді. Експерти відзначили відмінну якість інтер'єру і високий рівень збірки кросовера.

Ще одними плюсами моделі є багате оснащення і стильний дизайн. Також радує комфортна підвіска кросовера.

9. Range Rover Velar

Range Rover Velar відмінно підходить для міських поїздок Фото: Land Rover

Один із найстильніших кросоверів Land Rover орієнтований на міську їзду. Range Rover Velar має комфортну підвіску і багате оснащення.

За словами експертів, цей кросовер не такий хороший на бездоріжжі, як інші моделі Land Rover, але він все ще кращий за багатьох конкурентів. Головним недоліком кросовера є його висока вартість.

8. Volvo XC90

Volvo XC90 безпечніший за своїх конкурентів Фото: Volvo

Volvo XC90 пропонується з великим асортиментом силових установок на вибір. Модель доступна з бензиновими та дизельними двигунами, а також з гібридною установкою.

Головними перевагами кросовера є високий рівень безпеки та мінімалістичний, але розкішний інтер'єр. Крім цього Volvo XC90 досить стійкий на дорозі, попри свої габарити.

7. Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE пропонує розкішний інтер'єр Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE пропонує вищий рівень розкоші порівняно з конкурентами. Кросовер має просторий інтер'єр з високим рівнем практичності.

Експерти відзначили інформаційно-розважальну систему моделі, яка працює дуже швидко. Також не варто забувати й про передові технології моделі, включно з активною пневматичною підвіскою.

6. Audi Q7

Audi Q7 має високу плавність ходу Фото: Audi

Audi Q7 другого покоління випускається з 2015 року. Проте вік не заважає кросоверу перевершувати конкурентів за плавністю ходу і практичністю.

Модель є доволі потужною, а її керованість перебуває на високому рівні. Додайте до цього низьку вартість порівняно з конкурентами та ви отримаєте ідеальний автомобіль для сім'ї.

5. BMW X5

BMW X5 має відмінну керованість Фото: BMW

BMW X5 має деяку схожість з Audi Q7, але перевершує конкурента за керованістю. Кросовер залишається стабільним на дорозі навіть на високій швидкості.

Всередині достатньо місця для пасажирів, а також є кілька відсіків для зберігання. Інформаційно-розважальна система кросовера є однією з найкращих на ринку.

4. Porsche Cayenne

Porsche Cayenne доступний з купеподібним кузовом Фото: Porsche

Porsche Cayenne третього покоління став набагато технологічнішим і швидшим за попередника. Кросовер виділяється відточеною керованістю і багатим оснащенням.

На відміну від інших моделей бренду, Cayenne відчувається як справжній преміальний автомобіль з розкішним салоном. Крім цього кросовер доступний з купеподібним кузовом.

3. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery кращий на бездоріжжі, ніж багато конкурентів Фото: Land Rover

Land Rover Discovery справляється з бездоріжжям набагато краще за багатьох конкурентів. Це преміальний позашляховик із приємним керуванням і розкішним інтер'єром.

Головною проблемою моделі є низький рівень надійності. За словами експертів, майже кожен четвертий власник Land Rover Discovery стикається з поломками під час експлуатації.

2. Audi Q8 e-tron Quattro

Audi Q8 e-tron досить комфортний і практичний Фото: Audi

Єдиний електромобіль у цьому рейтингу має великий запас ходу і комфортну підвіску. Також варто виділити розкішний інтер'єр і багате оснащення моделі.

Audi Q8 e-tron Quattro доволі важкий, але це не заважає авто бути маневреним. Радує і наявність заряджених версій кросовера.

1. Range Rover Sport

Range Rover Sport має безліч плюсів Фото: Land Rover

Range Rover Sport вміло об'єднав усі якості преміального кросовера. Це розкішний автомобіль зі стильним дизайном і високим рівнем практичності.

Кросовер добре справляється не тільки з поїздками по місту, а й з бездоріжжям. Великий вибір силових установок тільки закріплює першість моделі в цьому рейтингу.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі компактні авто з пробігом за ціною до $13 000.