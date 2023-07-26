General Motors можуть повернути у виробництво культовий пікап: перші подробиці

Дизайн пікапа має схожість з моделями Chevrolet El Camino та Camaro. Якщо така модель вийде на ринок, то її можуть оснастити не тільки бензиновими двигунами, а й електричною установкою.

General Motors показали незвичайний легковий пікап у стилі Chevrolet El Camino. Виробництво цієї моделі було завершено у 1987 році. Знімки опублікували в Instagram-акаунті GM Design.

Студія дизайну General Motors часто публікує різні ескізи моделей, які ще не надійшли у виробництво. На новому зображенні демонструється незвичайний пікап із зовнішністю Chevrolet Camaro.

Автомобіль пофарбований у яскраво-помаранчевий колір. Спереду та ззаду розташована вузька оптика.

Цей ескіз не є прямим підтвердженням того, що Chevrolet El Camino знову буде запущено у виробництво. Проте це зображення може вказувати на зовнішність іншої майбутньої моделі.

Нагадаємо, що оригінальний Chevrolet El Camino випускався з 1959 по 1987 рік. Модель пережила п'ять поколінь, поки продажі різко не впали в середині 80-х.

Chevrolet El Camino досі популярний у США Фото: Wikipedia

У США перші три покоління пікапа становлять велику цінність для колекціонерів. Екземпляри у відмінному стані регулярно йдуть з молотка по кілька сотень тисяч доларів.

Раніше Фокус розповів, що в США почали розробку Chevrolet Bolt другого покоління.