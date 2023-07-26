Повна електрифікація: Porsche перестане випускати бензинові автомобілі

Попри розробку екологічного палива, Porsche планують позбутися багатьох автомобілів із ДВЗ. Лише одна модель буде оснащуватися бензиновими двигунами, поки це можливо.

У Porsche заявили, що бренд перестане випускати автомобілі з ДВЗ. Винятком є культовий спорткар 911, який якомога довше збереже бензинові двигуни. Про це повідомили на сайті Automotive News Europe.

Керівник команди Porsche з електронного палива Карл Думс поділився, що у бренду є план поступової електрифікації своєї лінійки автомобілів. До 2030 року електромобілі становитимуть 80% від продажів.

Цікаво те, що Porsche активно працює над створенням екологічного палива спільно з чилійською компанією HIF Global. Проте більшість моделей бренду не збережуть ДВЗ.

Відомо, що кросовери Macan і Cayenne переведуть на електротягу вже в наступному поколінні. Така ж доля чекає на спорткари Cayman і Boxster.

За 2022 рік на Porsche 911 припало 13% від продажів усіх автомобілів бренду. Саме тому виробник не ризикує переводити таку значущу модель на електротягу.

Думс зазначив, що екологічне паливо більше призначене для авіаційної промисловості. За його словами, більшість легкових автомобілів у майбутньому працюватимуть на електриці.

Раніше Фокус писав, що Toyota збирається припинити випуск бензинових і дизельних автомобілів для європейського ринку з 2035 року.