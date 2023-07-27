Volkswagen випускатиме китайські автомобілі: подробиці угоди

Volkswagen AG отримає 4,99% акцій китайської компанії XPeng. Також Audi і SAIC Motor спільно розроблятимуть електромобілі для ринку КНР.

Volkswagen AG і китайська компанія XPeng уклали технічну угоду про довгострокову співпрацю. Виробники розроблятимуть два електромобілі під брендом Volkswagen. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Угода між Volkswagen AG і XPeng була підписана 26 липня. У рамках угоди німецький концерн збільшить капітальні вкладення в китайського автовиробника на 700 млн доларів. За це Volkswagen AG отримає 4,99% акцій XPeng.

Volkswagen AG і XPeng співпрацюватимуть у розробці електромобілів середнього класу на базі платформи MEB. Вони призначені для китайського ринку.

Крім цього Audi підписала угоду з SAIC Motor. Ці бренди також працюватимуть над створенням нових електромобілів. Ще одним спільним продуктом стане нова платформа для електричних моделей.

Угоди спрямовані на швидке розширення лінійки продуктів Volkswagen AG у Китаї. У КНР буде вироблятися кілька нових ексклюзивних моделей.

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