Завидна довговічність: старовинний Dodge завівся і поїхав після 83 років простою (відео)

Купе Dodge Series 116 не виїжджало на дороги з 1940 року. Вінтажний автомобіль непогано зберігся і не проржавів, а його двигун вдалося оживити.

У США виявили старовинний Dodge 1924 року в непоганому стані. Автомобіль простояв покинутим 83 роки, але добре зберігся. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Classic Car Rescue.

Автомобіль змогли завести і виїхали на ньому на дорогу Фото: скриншот / YouTube

Вдалося встановити, що купе Dodge Series 116 поставили в сарай у 1940 році і відтоді не заводили його двигун. Як не дивно, майже столітній автомобіль доволі непогано зберігся.

Салон Dodge непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

На кузові Dodge 1924 року дуже мало іржі, його необхідно тільки відмити від пилу і бруду. Оздоблення салону не пошкоджене — вініл на сидінні і в дверях цілий і потребує лише хімчистки.

Однак найбільше здивував двигун Dodge. Після того, як його очистили, змастили і додали паливо, він завівся. Мало того, автомобіль уперше за 83 роки зміг самостійно виїхати на вулицю і навіть проїхатися трасою. Тепер на нього чекає реставрація.

Dodge Series 116 випускали з 1922 по 1925 роки. Автомобіль оснащений великою 3,5-літровою четвіркою потужністю 35 к. с. і здатний розвинути 80 км/год. Він отримав рідкісні на той час опції — замки дверей, обігрівач і вікна, що опускаються.

Раніше Фокус повідомляв, що старовинну вантажівку 1916 року вдалося завести після десятиліть простою.

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