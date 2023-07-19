Зроблено на віки: старовинна вантажівка 1916 року завелася після десятиліть простою (відео)

Від вантажівки Federal 1916 року залишилися тільки шасі з двигуном — кабіни і кузова у неї немає. Проте її мотор вдалося оживити.

Related video

У США виявили старовинну вантажівку компанії Federal Motor Truck 1916 року. Автомобіль стоїть покинутим на звалищі щонайменше півстоліття. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Jennings Motor Sports.

Кузов і кабіна авто відсутні Фото: скриншот / YouTube

Поки що історію автомобіля не вдалося встановити. Судячи зі стану Federal і його шин, він не їздив щонайменше 50-60 років. Стан вантажівки залишає бажати кращого.

Важливо

Легенда повертається: Bentley відновили випуск прославленої моделі 30-х років (фото)

Від Federal залишилися тільки шасі з двигуном — кабіна і кузов вантажівки відсутні. Автомобіль вкритий шаром іржі, а шина залишилася тільки одна.

Двигун вантажівки вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Проте двигун 107-річного Federal непогано зберігся. Четвірку відчистили, змастили, встановили нові свічки і подали паливо. Довелося попрацювати ручкою кривого стартера (авто тих років не мали електростартера), і в підсумку вантажівка завелася.

Компанія Federal Motor Truck була заснована в 1910 році Мартіном Палчером, який також вважається батьком марки Pontiac. Вона випускала вантажівки до 1960 року і значна їхня частина постачалася в американську армію. У найкращі роки Federal Motor Truck виробляли до 3500 машин з двигунами Continental, Hercules і Waukesha.

Раніше Фокус повідомляв, що в США знайшли покинутий Pontiac Firebird, який простояв 30 років у гаражі.

Також ми писали про Chevrolet Impala 1964 року в стані нового авто.