Культовий американський спорткар 70-х понад 30 років простояв покинутим у гаражі (фото)

Цей Pontiac Firebird Trans Am виставлено на продаж у місті Кеті, штат Техас. Спорткар довгий час не експлуатувався, через що його кузов покрився іржею.

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Легендарний американський маслкар Pontiac Firebird Trans Am 1977 року простояв у гаражі понад три десятиліття. Він має не найкращий стан, але зберіг під капотом оригінальний двигун. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Pontiac Firebird Trans Am другого покоління випускали з 1970 по 1981 рік. Цей спорткар став популярним завдяки своєму стильному дизайну, який виділявся на тлі конкурентів.

Цей спорткар виставлено на продаж. Він понад три десятиліття простояв у гаражі. На кузові є тріщини, подряпини та сліди корозії.

Інтер'єр авто далеко не в найкращому стані Фото: ebay.com

Під капотом розташований базовий 6,6-літровий двигун V8 L78 потужністю 183 к.с. і 440 Нм крутного моменту. Він потребує ремонту та не завжди заводиться з першої спроби.

Двигун спорткара також потребує ремонту Фото: ebay.com

Деякі екземпляри Pontiac Firebird Trans Am у відмінному стані йдуть з молотка за шестизначні суми. Саме тому деяких умільців може зацікавити це авто.

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Продавець просить за раритетний спорткар 9500 доларів. Також він згоден зробити знижку для потенційних покупців.

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