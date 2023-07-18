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Культовый американский спорткар 70-х более 30 лет простоял заброшенным в гараже (фото)

Pontiac, Pontiac Firebird, Pontiac Firebird Trans Am, Авто, Автомобили, Спорткары, Фото, Маслкар, Раритетные авто
Фото: ebay.com | Автомобиль нуждается в ремонте

Этот Pontiac Firebird Trans Am выставлен на продажу в городе Кэти, штат Техас. Спорткар долгое время не эксплуатировался, из-за чего его кузов покрылся ржавчиной.

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Легендарный американский маслкар Pontiac Firebird Trans Am 1977 года простоял в гараже более трех десятилетий. Он обладает не лучшим состоянием, но сохранил под капотом оригинальный двигатель. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Pontiac Firebird Trans Am второго поколения выпускался с 1970 по 1981 год. Этот спорткар стал популярным благодаря своему стильному дизайну, который выделялся на фоне конкурентов.

Этот спорткар выставлен на продажу. Он более трех десятилетий простоял в гараже. На кузове есть трещины, царапины и следы коррозии.

Pontiac Firebird Trans Am Fullscreen
Интерьер авто далеко не в лучшем состоянии
Фото: ebay.com

Под капотом расположен базовый 6,6-литровый двигатель V8 L78 мощностью 183 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Он нуждается в ремонте и не всегда заводится с первой попытки.

Pontiac Firebird Trans Am Fullscreen
Двигатель спорткара также нуждается в ремонте
Фото: ebay.com

Некоторые экземпляры Pontiac Firebird Trans Am в отличном состоянии уходят с молотка за шестизначные суммы. Именно поэтому некоторых умельцев может заинтересовать это авто.

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Ценная находка: обнаружен культовый американский спорткар 70-х с пробегом 1000 км (фото)
Ценная находка: обнаружен культовый американский спорткар 70-х с пробегом 1000 км (фото)

Продавец просит за раритетный спорткар 9500 долларов. Также он согласен сделать скидку для потенциальных покупателей.

Ранее Фокус рассказал, что в США нашли целую заброшенную коллекцию старинных авто.