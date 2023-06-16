Кладбище легенд: найдена заброшенная коллекция культовых американских авто 70-х (видео)

В коллекции собраны Pontiac Firebird второго поколения, выпущенные с 1970 по 1981 год. Среди них есть редкие и ценные модели мощностью свыше 300 л. с.

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В США нашли целую заброшенную коллекцию старинных авто. Около 50 машин не один год ржавеют без внимания. Видео о находке появилось на Youtube-канале Classic Car Rescue.

Часть авто стоят под открытым небом и проржавели Фото: скриншот / YouTube

Примечательно, что на кладбище авто собраны машины одной-единственной модели – Pontiac Firebird. Все они относятся ко второму поколению купе и выпущены с 1970 по 1981 годы.

Часть Pontiac Firebird неплохо сохранились Фото: скриншот / YouTube

Pontiac Firebird хранятся на заброшенном складе и во дворе. Состояние автомобилей разное – спорткары в помещении неплохое сохранились, а вот машины под открытым небом уже начали ржаветь. Некоторые Pontiac полуразобраны, но большинство из них – полностью комплектные.

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В коллекции собраны самые разные Pontiac Firebird. Среди них немало купе в топовом спортивном исполнении Trans Am и вариантов тарга со съемной крышей.

Самыми ценными являются модели 1970-1972 годов выпуска с двигателями объемом 6,5 л (250-370 л. с.) и 7,5 л (250-335 л. с.) — они могут стоить свыше 50 000 долларов. Также можно идентифицировать более поздние Pontiac Firebird Trans Am с 4,9-литровым 210-сильным турбомотором.

Ранее Фокус сообщал, что в США нашли идеально сохраненный Pontiac Firebird 1979 года без пробега.

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