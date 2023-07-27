Новітній електрокросовер Audi приємно здивував своєю керованістю (відео)

Audi Q4 e-tron проїхав смугу перешкод на швидкості, вищій за необхідну. Випробування проходив кросовер з електромотором потужністю 204 сил.

Експерти перевірили керованість електричного кросовера Audi Q4 e-tron у лосиному тесті. Модель відмінно показала себе в цьому складному випробуванні. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Audi Q4 e-tron став другим електричним кросовером у лінійці бренду. Електрокросовер вирізняється великим запасом ходу та багатим оснащенням.

Випробування проходив Audi Q4 40 e-tron у версії Proline. Кросовер оснащений електромотором потужністю 204 к.с. і 310 Нм крутного моменту. Запас ходу становить до 520 км на одному заряді.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Авто необхідно маневрувати на швидкості від 72 км/год, щоб успішно впоратися з випробуванням.

Audi Q4 e-tron проходив лосиний тест з повною масою, яка становить 2640 кг. Так умови випробування наближаються до реальних.

Водій зміг проїхати смугу перешкод на швидкості 74 км/год. Експерти заявили, що електрокросовер приємно здивував їх. Автомобіль залишається стійким навіть на високій швидкості.

Раніше Фокус розповів, що експерти перевірили бюджетний кросовер Dacia Duster 2023 у двох складних тестах на керованість.