Зірка 90-х: у Києві помітили дуже рідкісний Mercedes W124 AMG (фото)

Тюнінг Mercedes W124 від AMG охоплює обвіс, 17-дюймові диски і задній спойлер. Під капотом седана встановлено 4,2-літровий V8.

У Києві сфотографували незвичайний Mercedes-Benz E-Class W124 1995 року. Популярний седан отримав тюнінг-кіт від AMG. Знімки рідкісного авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

У кришку багажника інтегрований спойлер Фото: Topcars UA

У 90-х продукція Mercedes-AMG не була настільки масовою, як у наші дні. У Mercedes W124 існувало кілька версій від AMG різної потужності, причому найрідкісніші з них зараз коштують понад півмільйона доларів.

У цьому разі на фото потрапив седан Mercedes E420 AMG. Від стандартного Mercedes 124 його можна відрізнити за аеродинамічним обвісом, 17-дюймовими колісними дисками AMG і кришкою багажника з інтегрованим спойлером.

Крім того, тюнінг Mercedes W124 охоплює чорну решітку радіатора. Салон седана декорований шкірою.

Під капотом цього Mercedes E420 встановлено 4,2-літровий V8 потужністю 286 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Примітно, що в Києві є ще один рідкісний Mercedes 124. Його розробили і випускали на підприємстві Porsche.

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