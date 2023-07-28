В інтернеті показали, яким міг бути оновлений ЗАЗ "Славута" (фото)

ЗАЗ-110328 "Ладога" мала стати оновленою версією седана ЗАЗ-1103 "Славута" на початку 2000-х років. З деяких причин модель так і не було випущено.

На початку 2000-х років в Україні планували оновити популярний ЗАЗ-1103 "Славута". Для цього було розроблено прототип ЗАЗ-110328 "Ладога". Фокус розповість, чому модель так і не надійшла в серійне виробництво.

У 2001 році ЗАЗ-110328 "Ладога" була представлена на автовиставці у Москві. Модель відрізнялася оновленим дизайном з передніми фарами від LADA 110.

Під капотом навіть збереглося запасне колесо Фото: Фото из открытых источников

Відрізнити оновлений ліфтбек від серійної "Славути" можна було за новими передніми крилами, капотом, бампером і радіаторною решіткою. Задня частина авто залишилася без змін.

ЗАЗ-110328 "Ладога" відрізняється від "Славути" передньою частиною кузова Фото: Фото из открытых источников

Конструкція ЗАЗ-110328 "Ладога" не відрізнялася від серійної ЗАЗ-1103 "Славута". Всі зміни носили тільки косметичний характер.

Під капотом знаходився знайомий 1,3-літровий бензиновий двигун МеМЗ-3011 потужністю 63 к.с. і 101 Нм крутного моменту. У 2002 році цей мотор отримав інжекторну систему подачі палива.

Публіка добре відреагувала на презентацію ЗАЗ-110328 "Ладога". Автомобіль планували збирати в російському Санкт-Петербурзі та експортувати в інші міста РФ і Україну.

ЗАЗ-1103 "Славута" випускалася з 1999 року. З цієї причини випускати оновлену версію моделі лише через три роки з початку виробництва було недоцільно.

Раніше Фокус писав, що в інтернеті з'явилися фото маловідомого ЗАЗ-1142 з двигуном Volkswagen.