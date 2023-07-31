В Україні збільшилася кількість смертельних ДТП: названо найпоширеніші причини

До смертельних ДТП призводять не тільки водії, а й пішоходи. За першу половину 2023 року в аваріях загинуло на 15,3% більше осіб, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україні із січня до червня 2023 року внаслідок ДТП загинуло 1314 і було травмовано 12 755 осіб. У патрульній поліції назвали найпоширеніші причини аварій. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".

Загалом за першу половину 2023 року в ДТП загинуло на 15,3% більше осіб, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість травмованих людей збільшилася майже на 43%.

За словами патрульної поліції, найпоширенішою причиною смертності в ДТП стало перевищення безпечної швидкості. У таких аваріях загинуло 675 осіб.

Через порушення правил маневрування з січня по червень 2023 року загинуло 210 осіб. Це друга найпоширеніша причина смертельних ДТП в Україні.

Перехід пішоходів у невстановлених місцях став третьою найпоширенішою причиною ДТП з летальними наслідками. У таких аваріях загинули 92 особи.

Найчастіше в ДТП гинули водії та пасажири транспортних засобів (893 особи). Ця ж категорія домінує і серед травмованих (понад 10 тисяч осіб).

Раніше Фокус розповів, що в Тернопільській області чотири особи травмувалися внаслідок ДТП за участю двох авто.