Заряджений хетчбек Toyota Corolla провалив випробування на керованість (відео)
Toyota Corolla 200H GR Sport виявився нестійким на дорозі. Заряджений хетчбек проїхав тест на слалом повільніше за деякі кросовери.
Експерти перевірили хетчбек Toyota Corolla 200H GR Sport 2023 у двох складних тестах на керованість. Автомобіль не впорався з лосиним тестом. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.
Toyota Corolla 200H GR Sport є зарядженою версією хетчбека з гібридною установкою. Модель пропонує непогану динаміку розгону та низьку витрату палива.
Хетчбек взули в шини Falken Ziex ZE914B Ecorun розмірністю 225/40 R18. Вони забезпечують достатньо зчеплення з дорогою.
Спершу автомобіль випробували в тесті на слалом. Toyota Corolla 200H GR Sport проїхала смугу перешкод за 24,5 секунди, що є не найкращим результатом для свого класу. Модель виявилася повільнішою за Honda HR-V і Kia Niro.
Пізніше Toyota Corolla 200H GR Sport випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.
Toyota Corolla 200H GR Sport зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 76 км/год. Спроби на вищій швидкості виявилися провальними.
Хетчбек оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим турбованим двигуном і електромотором потужністю 196 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,4 секунди, а максимальна швидкість становить 180 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили бюджетний кросовер Dacia Duster 2023 у двох тестах на керованість.