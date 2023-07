Tesla Cybertruck з десятків електромобілів: у США показали унікальне світлове шоу (відео)

Усі електромобілі були синхронізовані разом під пісню Europe "The Final Countdown". Захід Tesla Takeover зібрав близько 2300 осіб.

У Сан-Луїс-Обіспо, штат Каліфорнія, відбувся захід Tesla Takeover. Його відкрило незвичайне світлове шоу, в якому взяли участь десятки власників електромобілів. Відео опублікували у Twitter.

Десятки автомобілів Tesla з увімкненою функцією синхронізованого світлового шоу взяли участь в акції на честь старту продажів електропікапа Tesla Cybertruck. Усі електромобілі були синхронізовані разом під пісню Europe "The Final Countdown".

Відео було записано за допомогою дрона, який перебував у небі. Автомобілі вишикувалися у формі пікапа Tesla Cybertruck.

Tesla Takeover стало найбільшою подією для власників електромобілів Tesla у США. Захід тривав три дні та зібрав близько 2300 осіб.

Серед спікерів були Мей Маск, мати Ілона Маска, Сенді Манро з Munro and Associates, Гері Блек з The Future Fund, Кайл Коннер з Out of Spec Reviews і Джон Стрінгер з Tesla Owners Silicon Valley. Цікаво те, що на заході можна було помітити електромобілі Porsche, Rivian і Lucid.

