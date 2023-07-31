585 сил і багато карбону: у Києві помітили екстремальний суперкар Mercedes (фото)

Mercedes-AMG GT R оснащений 585-сильним V8 і здатний розвинути 318 км/год. Суперкар полегшили за рахунок карбонових деталей.

У центрі Києва сфотографували потужний суперкар Mercedes-AMG GT R 2020 року. В Україні зареєстровано лише кілька таких купе. Знімки з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе являє собою екстремальну трекову версію Mercedes-AMG GT, випущену невеликою серією. Новим таке авто коштувало близько 200 000 євро.

Заднє антикрило поліпшило аеродинаміку авто Фото: Topcars UA

Суперкар Mercedes оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо зі збільшеною віддачею — він розвиває 585 к. с. і 700 Нм. З 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 318 км/год.

Крім того, серйозно доопрацьовано ходову Mercedes-AMG GT R. Суперкару переналаштували підвіску і рульове управління, встановили самоблокувальний диференціал. На додачу, задні колеса є керованими.

Салон оздоблений карбоном і алькантарою Фото: Topcars UA

Від стандартної моделі Mercedes-AMG GT R впізнається за обвісом і антикрилом — поліпшена аеродинаміка забезпечує додаткові 40 кг притискної сили. Крім того, купе полегшили на 15 кг за рахунок деталей з карбону.

Легкі матеріали (карбон і алькантара) застосовані і в оздобленні салону. Крім того, суперкар Mercedes отримав спортивні ковшоподібні крісла.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві бачили дуже рідкісний седан Mercedes-AMG 90-х років.

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