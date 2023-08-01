Пожежа на судні в Нідерландах: згорілий корабель з авто відтягнули в безпечне місце (відео)

Пожежу на Freemantle Highway практично повністю ліквідовано. Судно з автомобілями чекає інспекція, а потім його відбуксирують у порт.

Корабель-автовоз Freemantle Highway, що загорівся поблизу узбережжя Нідерландів, відбуксирували на місце тимчасової стоянки. Пожежа на судні практично повністю припинилася. Про це повідомляє сайт Seatrade Maritime News.

Freemantle Highway поставили на якір за 16 км від нідерландських островів Схирмонніког і Амеланд у Північному морі. Буксирування здійснювалося зі швидкістю всього 5,5 км/год, але пройшло швидше, ніж очікувалося, завдяки попутній течії. Акваторію навколо корабля контролювали два судна берегової охорони — вони стежили, щоб не сталося витоку палива в море.

Freemantle Highway став на тимчасову стоянку Фото: kustwacht.nl

Судно з автомобілями на борту довго боялися буксирувати через сильне задимлення — воно обмежувало видимість, а також завдавало шкоди навколишньому середовищу. Однак пожежу на кораблі Freemantle Highway вдалося локалізувати, а тепер вона практично повністю припинилася і лише місцями спостерігається незначне задимлення.

Що чекає згоріле судно з автомобілями

Незабаром на борт Freemantle Highway піднімуться фахівці, які оцінять його стан і шкоду від пожежі, а також визначать, до якого з портів Нідерландів відбуксирувати судно з автомобілями. Поки ж судно залишається на своїй тимчасовій стоянці.

Пожежа на судні практично повністю припинилася Фото: kustwacht.nl

Пожежа на судні Freemantle Highway — що відомо

Нагадаємо, що корабель Freemantle Highway загорівся вранці 26 липня поблизу нідерландського острова Амеланд. Судно перевозило близько 3000 нових автомобілів із німецького порту Бременгафен до єгипетського Порт-Саїда.

Спочатку команда Freemantle Highway намагалася загасити своїми силами, але це не вийшло. Довелося подавати сигнал лиха. У катастрофі загинула одна людина, ще кілька — дістали травми або отруїлися чадним газом. Загалом вдалося врятувати 23 члени екіпажу.

За попередньою версією, судно з автомобілями згоріло через електрокар. Воно перевозило приблизно 500 електромобілів і самозаймання одного з них і вважається основною причиною пожежі. Також зазначається, що батареї електрокарів дуже складно загасити, адже під час їхнього горіння виділяється величезна кількість кисню.

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