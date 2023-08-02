Італійці показали стильного електричного конкурента Lamborghini Urus (фото)

Automobili Pininfarina PURA Vision отримав елегантний дизайн з футуристичними елементами. Особливістю електрокросовера стали незвичайні двері та приховані фари.

Італійська компанія Automobili Pininfarina показала стильний електрокросовер PURA Vision. Новинку представлять на Тижні автомобілів у Монтереї на початку серпня. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Automobili Pininfarina PURA Vision є футуристичним концепт-каром. Поки що невідомо, чи надійде автомобіль у серійне виробництво.

Новинка отримала стильний дизайн з елегантними формами. Спереду розташовані приховані фари та капот з плавними вигинами.

Спереду встановлені приховані фари Фото: Automobili Pininfarina

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі та масивний дифузор. Кузов Automobili Pininfarina PURA Vision отримав купеподібну форму.

Ззаду розташовані вузькі ліхтарі Фото: Automobili Pininfarina

Електрокросовер пофарбували в білий колір Bianco Sestriere Gloss. Нижня частина кузова виконана з вуглецевого волокна.

Також концепт-кар вирізняється наявністю незвичайного механізму відчинення задніх дверей. Вони відчиняються проти руху, як у багатьох моделей Rolls-Royce. Для зручнішої посадки всередину частина даху підіймається вгору.

Automobili Pininfarina PURA Vision отримав незвичайні двері Фото: Automobili Pininfarina

На автомобіль встановили 23-дюймові колісні диски. Вони взуті в шини з білими декоративними смугами.

В інтер'єрі встановлено чотири сидіння з розвиненою бічною підтримкою. Також у салоні можна помітити цифрову панель приладів і великий мультимедійний дисплей.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї Фото: Automobili Pininfarina

Вартість і характеристика кросовера поки що не розкриваються. Подробиці стануть відомі після презентації на Тижні автомобілів у Монтереї.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї під час випробувань помітили новий електрокросовер Nio EC6 NT2.