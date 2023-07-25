Автопілот і запас ходу 1000 км: у Китаї готують стильного конкурента Tesla Model Y (відео)
Nio EC6 NT2 — електричний купе-кросовер з елегантним дизайном. Він оснащений 482-сильною установкою і зможе проїхати 1000 км без підзарядки.
У Китаї під час випробувань помітили новий Nio EC6 NT2. Електричний кросовер мають представити до кінця нинішнього року і він коштуватиме від 338 000 юанів ($47 100). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Nio EC6 NT2 — обтічний купе-кросовер з елегантним дизайном. У нього виражений "ніс", тоненькі діодні фари і похилий дах, а дверні ручки виконані висувними. Авто зовні нагадує Nio EC7, але компактніше і співмірне за розмірами з Tesla Model Y.
Розміри Nio EC6 NT2:
- довжина — 4849 мм;
- ширина — 1995 мм;
- висота — 1697 мм;
- колісна база — 2915 мм.
Салон Nio EC6 NT2 не розсекречено, але стали відомі його характеристики. Китайський електрокар оснащений двома моторами загальною потужністю 482 к.с., а його максимальну швидкість обмежать на 200 км/год.
Зі старту на вибір запропонують батареї на 75 і 100 кВт∙год, а пізніше з'явиться "далекобійний" варіант ємністю 150 кВт∙год, здатний проїхати близько 1000 км без підзарядки.
Батарея виконана швидкознімною, тобто можна заїхати на спеціальну станцію, поміняти її і продовжити подорож, не підзаряджаючись. Ще однією особливістю Nio EC6 NT2 стане автопілот.
Раніше Фокус повідомляв, що Nio презентували новий електрокросовер для Європи.
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